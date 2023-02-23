В Донецкой военной обладминистрации рассказали о масштабных разрушениях в городах, которые Россия пришла "освобождать".

Города Авдеевка и Бахмут практически полностью уничтожены в результате российских обстрелов. Об этом заявил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

"Что касается прифронтовых территорий, разрушение там просто невероятное. Если брать Авдеевку – вообще город фактически полностью разрушен. Наш город-крепость Бахмут – также разрушение превышает 80%", – рассказал он.

Глава региона отметил, что враг применяет тактику выжженой земли вдоль всей линии фронта. Оккупанты пытаются уничтожить всю инфраструктуру там, куда они не могут прорваться.

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Ситуация на донбасском участке фронта

Донецкая область остается самым горячим участком фронта российско-украинской войны. По данным украинского Генштаба, самые тяжелые бои сегодня идут на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Оккупированный с прошлой весны Мариуполь также остается неспокойным местом. На военных объектах оккупантов систематически происходят взрывы и возгорания неустановленной природы.

С учетом высокой интенсивности боевых действий потери российской армии уже превысили 145 тысяч убитыми. Судя по темпам прироста отметка в 150 тысяч убитых россиян может быть преодолена в конце этой недели.

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