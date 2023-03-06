Противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины.

Российские захватчики пытаются прорвать украинскую оборону на Купянском и Лиманском направлениях. Также вражеские войска штурмуют Бахмут и его окрестности без учета потерь.

В оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook отмечается, что Российская Федерация не отказывается от намерений относительно оккупации Украины, продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

"В течение суток противник нанес 42 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время нанесения авиационных ударов, враг использовал 11 БПЛА типа Шахед-136, 9 из которых были сбиты. Совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам", – говорится в сводке.

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Отмечается, что угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Также сообщается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено.

В Генштабе отметили, что противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины. В течение текущих суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Стариково, Голышовское, Павловка, Волфино Сумской области и Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Терновое, Огуречное, Волчанск, Бударки Харьковской области.

"На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка", – добавили в Генштабе.

Кроме того, враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголевка, Двуречная, Гряниковка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Дубрава Луганской области и Терны, Ямполь, Раздоловка, Федоровка Донецкой области.

"На Бахмутском направлении противник, не считаясь с потерями, не прекращает штурмовать город Бахмут и его окрестности. Также вел наступление в районах населенных пунктов Железнянское, Дубово-Васильевка и Ивановское – успеха не имел", – сказано в сводке.

Также враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

"На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области", – говорится в сообщении.

При этом вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в том числе: Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области, а также Дорожное, Казацкое, Тягинка, Чернобаевка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.

Война в Украине: актуальные новости

В Государственной пограничной службе рассказали о ситуации в районе Бахмута. По словам пограничников, ситуация в городе сложная, украинские защитники продолжают сдерживать атаки российских оккупантов.

На поле боя погиб весь танковый экипаж 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". В фонде "Вернись живым" подчеркнули, что в битве за Бахмут отдали свои жизни Андрей Мельник (водитель-механик), Виталий Кобец (командир экипажа, позывной "Тяпа") и Сергей Леонтьев (наводчик).

В то же время в боях за Марьинку Донецкой области российские командиры сознательно используют личный состав как "пушечное мясо". Авторы материала подчеркнули, что эти действия оккупантов мало отличаются от тактики, применявшейся во время Первой мировой войны.

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