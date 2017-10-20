Недолго праздник длился: знаменитый "Боярышник" не согреет россиян этой зимой

Роспотребнадзор продлил запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, введенный в конце прошлого года из-за массового отравления "Боярышником" в Иркутске, сообщает Русская служба BBC.

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Срок запрета истек еще 9 октября. В Роспотребнадзоре не объясняли, с чем связана отсрочка продления запрета. Запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции в России был введен в конце прошлого года после массового отравления концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске.

В июле главный санитарный врач РФ Попова, отмечая эффективность запрета, говорила, что с момента его введения число погибших от отравления спиртосодержащими жидкостями в разных регионах России снизилось от 20% до 50%.

Совершенно бессмысленным был запрет. Он был как реакция в стиле "надо что-то срочно делать". А что - никто не знал, да и не знает до сих пор, говорят эксперты.

Эти настойки спиртосодержащие 20 лет подряд были социальным алкоголем в России - для самых бедных.

Поэтому надо возвращать все эти настойки, цены на них вернуть прежние, чтобы дурака не валять. Государство не готово к созданию социального продукта, поэтому пусть они спиртосодержащие жидкости продолжают эту функцию выполнять.