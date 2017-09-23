В российском Томске за обращение к Путину оштрафовали пенсионерку

В Томске пожилая женщина-пенсионерка была оштрафована на 5 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Нарушение состояло в том, что пенсионерка Римма Круць участвовала в записи 40-секундного видеообращения к президенту России Владимиру Путину.

Как передает Радио Свобода, местом записи короткого обращения стала площадь перед зданием областной администрации. Полицейские, однако, обвинили женщину в "организации митинга", поскольку жительница Томска принесла с собой воздушные шары. Как сообщил корреспондент издания Марк Подберезин, в Томске оштрафованы за гражданские акции уже четыре пенсионерки.

Видеообращение к Путину было записано летом. Участники акции выразили поддержку президенту в его борьбе с коррупцией и попросили срочно прислать в город комиссию для расследования местных противоправных действий чиновников. Полный текст обращения к президенту участники акции отправили в небо на воздушных шарах.

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В акции приняли участие 13 томичек-пенсионерок. Они объединились, чтобы добиться правды и справедливости, - рассказала корреспонденту "Радио Свобода" одна из активисток Галина Шергина. Она пояснила, что с помощью публичных мероприятий они борются с коррумпированными чиновниками и так называемыми "оборотнями в погонах". А видео записали специально для прямой линии с президентом, поскольку их письменные обращения не были рассмотрены.

После решения суда в томском отделении движения "Открытая Россия" заявили, что заплатят штраф за пенсионерку. Ранее штрафы других участниц акции были оплачены за счет пожертвований горожан.

Первой оштрафованной за нарушение правил проведения массового мероприятия стала 57-летняя Галина Шергина, ей был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.