Лекарство на миллион: в России мошенник обманул пенсионерку

Мошенник под видом медработника районной больницы продал московской пенсионерке фальшивое лекарство за 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщил врио начальника управления информации и общественных связей городского управления МВД Юрий Титов, передает агентство «Москва».

Он рассказал, что в полицию обратилась 73-летняя женщина, которой позвонил неизвестный, представившийся медработником районной поликлиники. Мужчина заявил, что у нее якобы выявлено тяжелое заболевание и срочно требуется дорогое лекарство.

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«После этого лжеврач пришел к женщине в квартиру, передал ей бутылку с неизвестной жидкостью, забрал денежные средства в размере 1,1 миллиона рублей и скрылся. После его ухода пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — рассказал Титов.

Полиция задержала подозреваемого в вестибюле одной из станций метрополитена. Им оказался 40-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.