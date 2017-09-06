Лекарство на миллион: в России мошенник обманул пенсионерку
Мошенник под видом медработника районной больницы продал московской пенсионерке фальшивое лекарство за 1,1 миллиона рублей.
Мошенник под видом медработника районной больницы продал московской пенсионерке фальшивое лекарство за 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщил врио начальника управления информации и общественных связей городского управления МВД Юрий Титов, передает агентство «Москва».
Он рассказал, что в полицию обратилась 73-летняя женщина, которой позвонил неизвестный, представившийся медработником районной поликлиники. Мужчина заявил, что у нее якобы выявлено тяжелое заболевание и срочно требуется дорогое лекарство.
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«После этого лжеврач пришел к женщине в квартиру, передал ей бутылку с неизвестной жидкостью, забрал денежные средства в размере 1,1 миллиона рублей и скрылся. После его ухода пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — рассказал Титов.
Полиция задержала подозреваемого в вестибюле одной из станций метрополитена. Им оказался 40-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.