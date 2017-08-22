Российский чиновник обвинил бакланов в протечках крыши на стадионе "Санкт-Петербург"

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал, что крышу стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове клюют бакланы. Так чиновник в интервью изданию «Спорт день за днем» объяснил, почему у стадиона протекает крыша.

"Она (светоотражающая пленка) выдерживает потрясающую нагрузку — до 400 килограмм на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки", - сказал он.

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По словам Албина, бакланы протыкают пленку клювом. Чиновник добавил, что стадиону необходим «полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами».

У стадиона «Санкт-Петербург» неоднократно протекала крыша во время дождя.