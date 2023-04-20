В сети появились первые фото и видео с места событий.

Российские военные перебросили зенитно-ракетный комплекс С-400 на шоссе М2-Крым под Тулой - в районе села Прудное. Стоимость машины - около 13 миллиардов рублей.

Как сообщает Telegram-канал Mash, ЗРК упал в кювет около 10:30 утра. Дорогу на въезд и выезд из города перекрыли ближе к 12-й. Машина лежит там до сих пор.

Впоследствии появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что ЗРК слетел в кювет и перевернулся.

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Россия усиливает ПВО

РФ активно усиливает ПВО, в том числе в Москве. Там установили еще одну систему ПВО - прямо возле станции метро.

Недавно в Москве на крышах административных зданий начали размещать самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Зато депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов посоветовал бизнесу за свой счет покупать системы ПВО для "защиты от украинских дронов".

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