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Кадыров запретил жителям Чечни на выходных выходить из дома и пригрозил чиновникам

05:15, 18 апреля 2020
Русский міръ
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Кадыров объявил карантин / obzor.io

Как сообщает ТАСС, такие действия власти Чечни объяснили противодействием распространению коронавируса.

Как отмечается, перемещение разрешено только медицинским работникам, дорожникам, коммунальным и экстренным службам, а также имеющим специальные пропуска, сообщил Кадыров в пятницу на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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"Оперативный штаб рекомендует, а я поручаю, чтобы в субботу и воскресенье никто не выходил, кроме медиков, коммунальных служб, экстренных служб, дорожников и тех, кто имеют спецпропуска от оперативного штаба. Я призываю, чтобы все остальные эти два дня находились дома, в том числе сотрудники министерств и ведомств. Если госслужащих, которых я не назвал, остановят на улице, их сразу уволят с работы", - заявил Кадыров.

В настоящее время в Чечне 115 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 

Как сообщал УНИАН, ранее в Чечне женщина попросила Кадырова помочь с продуктами, после чего была вынуждена извиняться.

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