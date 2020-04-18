Кадыров запретил жителям Чечни на выходных выходить из дома и пригрозил чиновникам

По улицам передвигаться разрешено медикам, коммунальщикам и работникам дорожных служб.

Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил жителям этой республики на выходных покидать свои дома, объявив тем самым строгий карантин.

Как сообщает ТАСС, такие действия власти Чечни объяснили противодействием распространению коронавируса.

Как отмечается, перемещение разрешено только медицинским работникам, дорожникам, коммунальным и экстренным службам, а также имеющим специальные пропуска, сообщил Кадыров в пятницу на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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"Оперативный штаб рекомендует, а я поручаю, чтобы в субботу и воскресенье никто не выходил, кроме медиков, коммунальных служб, экстренных служб, дорожников и тех, кто имеют спецпропуска от оперативного штаба. Я призываю, чтобы все остальные эти два дня находились дома, в том числе сотрудники министерств и ведомств. Если госслужащих, которых я не назвал, остановят на улице, их сразу уволят с работы", - заявил Кадыров.

В настоящее время в Чечне 115 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, ранее в Чечне женщина попросила Кадырова помочь с продуктами, после чего была вынуждена извиняться.

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