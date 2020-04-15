Россиянка "замаскировала" запой под карантин

О странной пациентке в полицию сообщили медики «скорой», которые приехали на вызов женщины, однако та не открыла дверь.

39-летняя жительница Кемеровской области (Россия) пыталась замаскировать запой под карантин.

Об этом информирует ГУ МВД РФ в регионе.

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О странной пациентке в полицию сообщили медики «скорой», которые приехали на вызов женщины, однако та не открыла дверь.

Выяснилось, что жительница поселка Ижморский ушла в запой и два дня не ходила на работу. Чтобы оправдаться за прогулы, она решила притвориться больной.

Россиянка позвонила на горячую линию и заявила, что общалась со знакомым, который вернулся из другого региона, и теперь у него несколько дней повышенная температура. Женщина надеялась, что ее отправят на 14-дневную изоляцию и оформят больничный. Однако полиция установила, что все время «больная» распивала спиртные напитки.

Как сообщал УНИАН, в первый день действия карантинного пропускного режима в Москве на вход в метрополитен образовались огромные очереди.