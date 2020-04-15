Дезинфекция улиц военными и переполненные церкви: как Россия борется с COVID-19 (фоторепортаж)

Несмотря на все усилия медиков не допустить дальнейшее распространение коронавируса, церкви в России переполнены.

По состоянию на 15 апреля в России уже почти 25 тысяч инфицированных коронавирусом граждан.

В связи с ростом количества заражений улицы российских городов дезинфицируют военным транспортом, а на въездах в мегаполисы образуются пробки.

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В то же время в православных церквях количество верующих не уменьшается.

Ранее Москва ввела цифровую систему слежения, чтобы заставить россиян соблюдать карантин. Но критики говорят, что технология представляет беспрецедентную угрозу для приватности.

Сначала эти правила будут касаться только тех, кто пользуется общественным транспортом. Но власти говорят, что ограничения постепенно будут расширены и на короткие поездки по району. Полиция будет сканировать коды и штрафовать людей, которые вышли без разрешения или умышленно предоставили ложную информацию. Те, кто до сих пор ходит на работу, могут получить специальный безлимитный пропуск. Но для личных нужд, таких как поездка в магазин или на "дачу", они могут получить два разрешения на неделю, каждый из которых действителен один день.