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Школьник из Москвы сдал полиции мать, ушедшую в запой на карантине

12:55, 13 апреля 2020
Русский міръ
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Школьника доставили в больницу / Фото: altaynews.kz

Об этом сообщил «Московский комсомолец».

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Мальчик пожаловался на то, что мать постоянно употребляет спиртное, кричит на него и включает громкую музыку. Выехавшие на место полицейские застали в квартире женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В доме кроме женщины и ее сына проживали также отчим, собака, старшая сестра с семьей, а также тетя мальчика со своими детьми. Когда мать мальчика вела себя агрессивно, он уходил в комнаты родственников.

Школьника доставили в больницу. После снятия режима самоизоляции мать направят в центр занятости для поиска работы.

Как сообщал УНИАН, в России в доме-интернате для престарелых и людей с инвалидностью города Вязьма обнаружили коронавирус у нескольких десятков людей, среди инфицированных и персонал, и подопечные.

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