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В Российской колонии произошел бунт, 18 заключенных вскрыли себе вены (видео)

15:20, 10 апреля 2020
Русский міръ
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Заключенные устроили бунт в колонии в Иркутской области / Фото: скриншот

Об этом сообщает Совет правозащитников Иркутской области.

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Как сообщается, вчера к правозащитникам поступила информация, что в колонии произошел бунт. Началось все с избиения сотрудником осужденного, видеообращение которого попало на видео.

По данным правозащитников, одного из осужденных избил сотрудник колонии. после этого он вскрыл себе вены и снял видеообращение. После этого сотрудник вернулся и избил его ещё раз. В результате чего еще 17 осужденных вскрыли вены.

Как сообщается, из-за вчерашнего избиения, колония взбунтовалась. Колония оцеплена, работает спецназ.

"По оперативной информации начальник ГУФСИН по Иркутской области дал команду на расправу с зачинщиками", - говорится в сообщении.

Правозащитниками подано заявление о проведении проверки на предмет признаков совершения должностного преступления и жалоба в прокуратуру.

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