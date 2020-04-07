Россиянин снял трусы на вокзале перед полицейскими (фото)

На пассажира завели два дела.

В России на железнодорожном вокзале в Пскове пассажир снял трусы при досмотре, чтобы ускорить процедуру проверки.

Читайте такжеВ России у пенсионера в трусах нашли две гранатыВидеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Hue.

По информации канала, после прохождения через рамку мужчина попросил, чтобы его обыскали с помощью ручного металлодетектора. Когда прибор начал пищать, россиянин отошел от сотрудников вокзала в сторону, снял штаны, а затем и трусы.

В результате полицейские арестовали нарушителя и завели на него два административных дела – за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.

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