Россиянин снял трусы на вокзале перед полицейскими (фото)
15:02, 07 апреля 2020Русский міръ
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На пассажира завели два дела.
Россиянин снял трусы на вокзале / скриншот
В России на железнодорожном вокзале в Пскове пассажир снял трусы при досмотре, чтобы ускорить процедуру проверки.
Читайте такжеВ России у пенсионера в трусах нашли две гранатыВидеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Hue.
По информации канала, после прохождения через рамку мужчина попросил, чтобы его обыскали с помощью ручного металлодетектора. Когда прибор начал пищать, россиянин отошел от сотрудников вокзала в сторону, снял штаны, а затем и трусы.
В результате полицейские арестовали нарушителя и завели на него два административных дела – за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.
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