В Минздраве РФ призвали россиян не лечить коронавирус алкоголем
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей страны не пытаться лечить коронавирус алкоголем.
По его словам, это приведет к ухудшению ситуации, пишут "РИА Новости".
Отвечая на вопрос, могут ли алкоголь и табак убить коронавирус, он сказал: "Это не так".
"Причем по алкоголю - я просил бы даже, обращаясь к гражданам нашей страны, это и в предыдущие периоды подъема заболеваемости было - попытка лечить это все алкоголем, затягивание мер медицинских однозначно приводит к более худшей ситуации, когда пациент поступает, когда уже спасти нельзя", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 6343 случая коронавируса, пациенты есть в 80 регионах. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, двое пациентов скончались за последние сутки. 406 человек выздоровели, из них за последние сутки - 51.
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