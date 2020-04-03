В России из-за коронавируса до 21 июня запретили проводить выборы и референдумы

Голосование по "обнулению" президентских сроков Путина также перенесли.

Центральная избирательная комиссия России перенесла все избирательные кампании и выборы в регионах, а также референдумы, которые были назначены в стране в период с 5 апреля по 21 июня.

Как сообщает "Настоящее время", всего из-за эпидемии будут перенесены 94 избирательные кампании, в том числе голосование по "путинским" поправкам к Конституции РФ.

"С учетом текущей ситуации в стране и в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан полагаем необходимым отложить все выборы и референдумы, которые были назначены либо планировались в ближайшие месяцы, – вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки в стране", – сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий избирательные комиссии правом переносить проведение выборов и референдумов в случае введения режима ЧС или режима повышенной готовности. Режим ЧС по всей России не введен, но, согласно документу, ЦИК РФ может откладывать проведение голосования, если такой режим повышенной готовности введен в нескольких регионах страны.

22 апреля жители всей России должны были голосовать по поправкам к Конституции. Планировалось, что люди будут голосовать за поправки одним пакетом, за все изменения или против всех. Одна из самых спорных поправок в главном документе страны касалась обнуления сроков правления Путина, что даст ему возможность снова избраться на пост и руководить страной вплоть до 2036 года.