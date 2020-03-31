Неуважение к Кадырову: чеченца заставили извиниться за противогаз против коронавируса (видео)

Ношение противогаза назвали неуважением к "усилиям, которые прилагает в условиях карантина чеченское руководство во главе с Рамзаном Кадыровым".

В чеченском Гудермесе местного жителя заставили извиниться за поездку в автомобиле в противогазе.

Читайте такжеНеделя карантина в РФ: россияне начали массово скупать водкуВидеозапись его разговора с начальником местного отделения ГИБДД Арслана Вагапова опубликована в Instagram-аккаунте «ЧП/Чечня».

Вагапов назвал ношение противогаза неуважением к «усилиям, которые прилагает в условиях карантина чеченское руководство во главе с Рамзаном Кадыровым».

Молодой человек извинился, а также поблагодарил Кадырова за меры, которые власти Чечни принимают против распространения коронавируса.

Ранее УНИАН писал, что Кадыров считает, что нарушителей карантина «надо было бы убить».