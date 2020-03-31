Неуважение к Кадырову: чеченца заставили извиниться за противогаз против коронавируса (видео)
17:27, 31 марта 2020Русский міръ
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Ношение противогаза назвали неуважением к "усилиям, которые прилагает в условиях карантина чеченское руководство во главе с Рамзаном Кадыровым".
Ношение противогаза для защиты от коронавируса в Чечне считают неуважением к Кадырову / obzor.io
В чеченском Гудермесе местного жителя заставили извиниться за поездку в автомобиле в противогазе.
Читайте такжеНеделя карантина в РФ: россияне начали массово скупать водкуВидеозапись его разговора с начальником местного отделения ГИБДД Арслана Вагапова опубликована в Instagram-аккаунте «ЧП/Чечня».
Вагапов назвал ношение противогаза неуважением к «усилиям, которые прилагает в условиях карантина чеченское руководство во главе с Рамзаном Кадыровым».
Молодой человек извинился, а также поблагодарил Кадырова за меры, которые власти Чечни принимают против распространения коронавируса.
Ранее УНИАН писал, что Кадыров считает, что нарушителей карантина «надо было бы убить».
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