Кадыров считает, что нарушителей карантина "надо было бы убить"

Он предупредил чеченцев о необходимости соблюдать режим самоизоляции и призвал не перемещаться «туда-сюда».

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушителей карантина и тех, кто заражает других COVID-19.

Об этом пишет Кавказский Узел со ссылкой на соответствующее заявление Кадырова в эфире Грозного.

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По мнению Кадырова, таких людей «надо было бы убить»: «Не только сам заболеет, но и свою семью, своих сестер, братьев и соседей».

Он предупредил чеченцев о необходимости соблюдать режим самоизоляции и призвал не перемещаться «туда-сюда».

В Чечне сейчас три случая инфицирования COVID-19.

Как сообщал УНИАН, во время визита главы Кремля Владимира Путина медучреждения, где содержат больных коронавирусом россиян, его пресс-секретарь Дмитрий Песков попросил снять президента на специальный телефон и отправить «Диме» в Telegram.