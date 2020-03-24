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Кадыров считает, что нарушителей карантина "надо было бы убить"

21:52, 24 марта 2020
Русский міръ
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Рамзан Кадыров / REUTERS

Об этом пишет Кавказский Узел со ссылкой на соответствующее заявление Кадырова в эфире Грозного.

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По мнению Кадырова, таких людей «надо было бы убить»: «Не только сам заболеет, но и свою семью, своих сестер, братьев и соседей».

Он предупредил чеченцев о необходимости соблюдать режим самоизоляции и призвал не перемещаться «туда-сюда».

В Чечне сейчас три случая инфицирования COVID-19.

Как сообщал УНИАН, во время визита главы Кремля Владимира Путина медучреждения, где содержат больных коронавирусом россиян, его пресс-секретарь Дмитрий Песков попросил снять президента на специальный телефон и отправить «Диме» в Telegram.

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