В России чиновник застрял в лифте детской больницы, проверяя качество ремонта
Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области РФ Ростислав Гольдштейн застрял в лифте отремонтированной детской больницы, когда проверял качество работ.
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Об этом сообщил телеграм-канал «Черно-белый LIVE Биробиджан»
«Лифт, действительно, застревал, ну, что тут рассказывать. Ну, бывает», - прокомментировал инцидент Гольдштейн.
«LIVE Биробиджан» утверждает, что лифт, в котором застрял чиновник, был запущен за два дня до его визита, но кнопки вызова в нём нет. Чтобы воспользоваться им, нужно связаться с вахтёром.
После освобождения из лифта Гольдштейн раскритиковал подчинённых.
«Вы для кого делали этот стационар? Что за отношение к людям. Вы на детях экономить решили?» - возмутился чиновник.
Как сообщал УНИАН, в Ингушетии (субъект Российской Федерации) мужчина погиб от сердечного приступа - потому что застрял в больничном лифте.