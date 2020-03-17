В России чиновник застрял в лифте детской больницы, проверяя качество ремонта

После освобождения из лифта чиновник раскритиковал подчинённых.

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области РФ Ростислав Гольдштейн застрял в лифте отремонтированной детской больницы, когда проверял качество работ.

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Об этом сообщил телеграм-канал «Черно-белый LIVE Биробиджан»

«Лифт, действительно, застревал, ну, что тут рассказывать. Ну, бывает», - прокомментировал инцидент Гольдштейн.

«LIVE Биробиджан» утверждает, что лифт, в котором застрял чиновник, был запущен за два дня до его визита, но кнопки вызова в нём нет. Чтобы воспользоваться им, нужно связаться с вахтёром.

После освобождения из лифта Гольдштейн раскритиковал подчинённых.

«Вы для кого делали этот стационар? Что за отношение к людям. Вы на детях экономить решили?» - возмутился чиновник.

Как сообщал УНИАН, в Ингушетии (субъект Российской Федерации) мужчина погиб от сердечного приступа - потому что застрял в больничном лифте.