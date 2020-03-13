В России депутат избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег

Депутат свалил пенсионера на землю и начал его пинать, в том числе по голове.

В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.

Об этом рассказал депутат омского городского совета Дмитрий Петренко в своем Telegram-канале.

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По его словам, депутат приехал на заправку и «начал предъявлять… за плохо убранный снег» дворнику, который недавно перенес операцию на сердце.

«Когда наставления депутата не возымели эффекта, он просто не церемонясь внезапно свалил дедушку на землю и начал его пинать, в том числе по голове», - написал Петренко.

По его словам, после избиения пенсионер попал в больницу.

«Депутат Александр Тришин совершенно по непонятным причинам ударил нашего механика… Депутат ему нанес несколько ударов по лицу и телу. Я не думаю, что наш сотрудник мог что-то ему такое оскорбительное сказать. Просто в тот день у депутата был день рождения. Кто знает, под каким препаратами он мог быть», - прокомментировал ситуацию директор заправки в разговоре с изданием «Подъем».

По его данным, пенсионер написал заявление в Следственный комитет.

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