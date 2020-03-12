Изнасиловали и задушили: появились подробности резонансного убийства 13-летней россиянки

Судмедэкспертиза установила, что девочка была жестоко изнасилована, а затем задушена шнуром от зарядки смартфона.

В селе Бокино Тамбовской области Российской Федерации задержали предполагаемого убийцу 13-летней Елизаветы Ч., которая 7 марта ушла на дискотеку и не вернулась домой

Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна, задержанный - 35-летний Александр Липатов.

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По его словам, он взял у родственников автомобиль и решил покататься по селу. Когда мужчина увидел девушку на дороге, захотел удивить маневром, однако якобы случайно сбил ее. Липатов испугался, что она умерла, погрузил тело в багажник, после чего выбросил в реку.

Как сообщает MK.ru, тело девочки нашли закопанным, поэтому версия подозреваемого была опровергнута. Судмедэкспертиза установила, что она была жестоко изнасилована, а затем задушена шнуром от зарядки смартфона.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, со ссылкой на источник, перед смертью девочка также была сильно избита. Эксперты зафиксировали множественные синяки и ушибы. Обнаруженный на теле девочки биоматериал был отправлен на экспертизу.

Как сообщал УНИАН, в городском округе Сергиев Посад, находящемся недалеко от Москвы, четыре подростка изнасиловали 14-летнюю школьницу.