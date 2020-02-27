Под Москвой четыре подростка изнасиловали школьницу и засняли все на видео

14-летняя девочка находилась с подростками в одной квартире.

В городском округе Сергиев Посад, находящемся недалеко от Москвы, четыре подростка изнасиловали 14-летнюю школьницу.

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Об этом в четверг, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

Четверо подростков от 16-ти до 18-ти лет обвиняются по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Следствие установило, что в январе 2019 года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения поочередно изнасиловали 14-летнюю девочку, которая находилась с ними в одной квартире. Кроме того, подростки совершили иные насильственные действия сексуального характера. Все это преступники снимали на видео.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказала Врадий.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге двое студентов изнасиловали на вечеринке 17-летнюю девушку.