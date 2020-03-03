Коронавирус: в России предложили временно разрешить смертную казнь

По мнению Жириновского, если показательно расстрелять россиян, распространяющих фейки о коронавирусе, можно будет остановить любые панические слухи.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил показательно расстрелять тех, кто распространяет фейковые новости о коронавирусе. Для этого он заявил о необходимости на время приостановить мораторий на смертную казнь.

Такое заявление Жириновский сделал в программе "60 минут" на пропагандистском телеканале "Россия 1".

"Надо показательно расстрелять одного в Калининграде, одного в Москве, одного на Сахалине", - сказал Жириновский.

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По его мнению, таким образом можно будет остановить любые панические слухи.

"Пожалуйста, не хотите смертную казнь - полтора миллиона за ложную информацию", - также предложил он.

Политик подчеркнул, что распространителей слухов о коронавирусе нужно найти и отправить под домашний или административный арест.

"Я предложил радикальную форму, потому что это действует на миллионы людей", - объяснил лидер ЛДПР.

Как сообщал УНИАН, в мире появились два полярных, но одинаково токсичных подхода к эпидемии коронавируса. Один из них заполняет информационное пространство ложью о COVID-19, а другой – позволяет только одному голосу говорить о нем. К этим методам, что вовсе не удивительно, прибегают Россия и Китай, - пишет Washington Post в редакционной статье.