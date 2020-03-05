Вызови меня, моя госпожа: в РФ школьникам придумали "особое" обращение к учителям

В кадетской школе объяснили, что обращения "господин" и "госпожа" прописаны в уставе.

В поселке Мичуринский Пензенской области для учеников местной кадетской школы ввели обращения к учителям «господин» и «госпожа».

Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на отца одного из учеников Михаила Шигаева.

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«Во время Великой Отечественной войны господами называли предателей-власовцев и немецких солдат на оккупированных территориях. Я не хочу, чтобы это обращение входило в оборот детей и становилось для них приемлемым», - заявил Шигаев.

Вместе с тем он отметил, что не имеет претензий к учебному заведению сына.

В самой школе объяснили, что обращения «господин» и «госпожа» прописаны в уставе, и они используются только для рапортов и на торжественных линейках.

«Это обращение является исторически сложившейся казачьей традицией. В повседневном общении с обучающимися и родителями в урочное и внеурочное время и кадеты и остальные ученики используют стандартное обращение по имени-отчеству», - пояснила учительница русского языка и литературы школы поселка Мичуринский Ольга Захарова.