Жителей Питера призвали "снимать шапки и кланяться" перед сотрудниками Росгвардии

В защиту сотрудников Росгвардии выступил спикер парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Вячеслав Макаров, спикер парламента Санкт-Петербурга, призвал жителей города при встрече с сотрудником Росгвардии снимать шапку, кланяться и говорить «спасибо».

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Об этом сообщает «Закс.ру».

По их данным, 4 марта в заксобрании Петербурга проходило голосование за награждение начальника местного управления ведомства Михаила Соболева и его подчинённых. Депутат Максим Резник призвал коллег голосовать против награждения, объясняя это тем, что росгвардейцы «охраняют власть от народа».

В защиту сотрудников Росгвардии выступил Макаров. Он сказал, что их нужно лелеять и носить на руках, а при встрече снять шапку, поклониться и сказать «спасибо».

Как сообщал УНИАН, Тверской суд Москвы приговорил россиянина Данила Беглеца к двум годам колонии общего режима за то, что он дернул "росгвардейца" во время акции протеста 27 июля.