Жителей Питера призвали "снимать шапки и кланяться" перед сотрудниками Росгвардии
Вячеслав Макаров, спикер парламента Санкт-Петербурга, призвал жителей города при встрече с сотрудником Росгвардии снимать шапку, кланяться и говорить «спасибо».
Читайте такжеБить дубинками за 60 тысяч рублей: "Росгвардия" в интернете ищет бойцов для подавления митингов (видео)
Об этом сообщает «Закс.ру».
По их данным, 4 марта в заксобрании Петербурга проходило голосование за награждение начальника местного управления ведомства Михаила Соболева и его подчинённых. Депутат Максим Резник призвал коллег голосовать против награждения, объясняя это тем, что росгвардейцы «охраняют власть от народа».
В защиту сотрудников Росгвардии выступил Макаров. Он сказал, что их нужно лелеять и носить на руках, а при встрече снять шапку, поклониться и сказать «спасибо».
Как сообщал УНИАН, Тверской суд Москвы приговорил россиянина Данила Беглеца к двум годам колонии общего режима за то, что он дернул "росгвардейца" во время акции протеста 27 июля.