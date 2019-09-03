Россиянина, который дернул за руку "росгвардейца", приговорили к двум годам колонии

В материалах суда указано, что мужчина причинил физическую боль и моральные страдания силовику.

Тверской суд Москвы приговорил россиянина Данила Беглеца к двум годам колонии общего режима за то, что он дернул "росгвардейца" во время акции протеста 27 июля.

Об этом информирует агентство ТАСС.

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Согласно материалам суда, 25-летний предприниматель толкнул бойца "Росгвардии", таким образом причинив "физическую боль и моральные страдания". Он был задержан по ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

Мужчина проживает в Мытищах с гражданской женой и двумя малолетними детьми, а также удерживает мать-пенсионерку. В зале суда россиянин признал вину.

Защита осужденного будет подавать апелляцию.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в Москве состоялось несогласованное шествие по бульварам против политических репрессий. Она посвящена так называемому "московской делу" о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, происходили 27 июля. Фигурантами по этому делу уже проходят 14 человек.