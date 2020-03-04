"Чего там делать?": в РПЦ считают, что девочкам не нужно ходить в школу

По словам одного из протоиерея, важнее научить девочку ухаживать за ребенком, а не читать и писать.

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи РПЦ протоиерей Дмитрий Смирнов заявил о бесполезности школьного образования для девочек.

Читайте такжеУ митрополита РПЦ нашли пентхаус в Европе почти за миллион евроКак пишет Власти.нет, он рассказал об одной из прихожанок, которая родила ребенка. Она не стала оправлять свою семилетнюю дочь в первый класс, а оставила ее дома, чтобы та помогала ей с младенцем.

Протоиерей поддержал решение женщины, сказав, что важнее научить девочку ухаживать за ребенком, а не учиться писать и читать.

«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», – пояснил Смирнов.

Ранее УНИАН писал, как протоиерей Дмитрий Смирнов оскандалился, назвав гражданских жен «бесплатными проститутками».