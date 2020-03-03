Российского активиста оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к Путину

Поводом для заявления стало обращение активиста к американскому конгрессмену.

В России руководителя некоммерческой организации "Национальное бюро развития демократии" Сергея Чайковского оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к главе Кремля Владимиру Путину.

Как пишет "Сибирь.Реалии", соответствующее решение принял Советский районный суд Томчка.

По словам местного правозащитника Алексея Прянишникова, который защищал активиста в суде, дело против Чайковского полиция завела по заявлению Тимура Булатова, известного своей гомофобной позицией. Правозащитник рассказал, что, Чайковский давно борется с гомофобными высказываниями Булатова в соцсетях. "Тут Булатов ответ прислал в виде доноса", - считает адвокат.

На основании его заявления и приложенного скриншота сторис из Instagram было возбуждено дело.

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В самом тексте Чайковского Прянишников не видит оскорблений, или высказываний, унижающих человеческое достоинство Путина. По словам защитника, Чайковский опубликовал обращение к члену Конгресса США Нэнси Пелоси в ответ на её публикацию о том, что Россия и Путин получают выгоду от того, что Дональд Трамп задерживает военную помощь Украине. "Обратившись к Пелоси, Чайковский сделал предположение о том, что Путин понесёт некую ответственность за действия в Украине. Тем не менее, прямых оскорблений и унижений в адрес президента не было", - пояснил адвокат.

Защитник добавил, что сначала жалобы будут поданы в апелляционные инстанции, после чего – в ЕСПЧ: "потому что нарушено право на свободу слова и на справедливое судебное разбирательство".