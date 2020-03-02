Российского солдата, расстрелявшего восьмерых сослуживцев, признали вменяемым

Жуткое убийство он совершил 25 октября 2019 года.

Российского солдата Рамиля Шамсутдинова, который ранее убил в воинской части восьмерых сослуживцев, признала вменяемым психолого-психиатрическая экспертиза.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

"Экспертиза, проведенная в институте им. В. П. Сербского, показала, что он вменяем. В настоящий момент Шамсутдинова перевели из столичного СИЗО "Бутырка", где он содержался во время проведения исследования, на Дальний Восток, где его ждет суд", - сказал собеседник агентство.

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Как ранее сообщал УНИАН, 25 октября Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев и сдался спецназу. Позже стала известна причина бойни в воинской части.

Примечательно, что впоследствии сам Шамсутдинов стал потерпевшим в деле о нарушении правил уставных взаимоотношений между военнослужащими - так называемой дедовщине.