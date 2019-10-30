Заставляли мыть полы: стала известна причина бойни в воинской части РФ
10:46, 30 октября 2019Русский міръ
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Солдат отказывался выполнять задание ротного.
Срочника принуждали мыть полы / radiosputnik.ria.ru
В России солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых сослуживцев в забайкальском поселке Горный, пытались заставить мыть полы.
Читайте такжеБойня в российской воинской части: подозреваемый с детства мечтал служить в армииОб этом передает Lenta.ru.
Отмечается, что незадолго до случившегося между солдатами произошел конфликт.
«Рядовой отказывался выполнить задание ротного, что-то вроде мытья полов. Сослуживцы решили принудить его к этому», – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН, 25 октября Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев и сдался спецназу.
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