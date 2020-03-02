Россиянин зачитал полицейскому рэп и попал в психбольницу (видео)

Если его признают недееспособным, то не привлекут к ответственности.

В российском Омске парня увезли в психиатрическую больницу после того, как он зачитал рэп перед полицейским в аэропорту.

Читайте такжеВ России взяточник во время обыска съел вещдок и подавился (видео)Об этом сообщает КП в Омске.

На видео, которое сняли очевидцы, видно, как парень подходит к полицейскому, размахивая руками и читая рэп. Он произносит: «Кто ты для меня в данный момент? Что? А? Ну, посмотри ещё разок. Что, да? Страх я вижу в твоих глазах. Эй, да, тени вокруг меня это. Я был избран выше, чем тебя».

В МВД пояснили, что ему вызвали бригаду «скорой помощи» и увезли его в психиатрическую больницу. У него не выявили следов алкогольного или наркотического опьянения. Если его признают недееспособным, то не привлекут к ответственности.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику:

В пресс-службе транспортной полиции рассказали, что парень не был пассажиром, и в аэропорту находился «просто так». Там добавили, что кроме фристайла, он ничем не мешал сотрудникам.

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