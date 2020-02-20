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На журналиста канала "Россия" при попытке взять интервью наехал автомобиль (фото)

11:45, 20 февраля 2020
Русский міръ
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В Красноярске авто сбило с ног журналиста / скриншот видео

В российском Красноярске водитель автомобиля Mercedes сбил журналиста пропагандистского телеканала "Россия" при попытке взять у него интервью.

Как сообщает ТАСС, из-за травм журналист был госпитализирован.

"По предварительным данным, житель Красноярска на автомобиле марки Mercedes, находясь в районе улицы Чернышевского, 75а, при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста. Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу", - говорится в сообщении Следкома РФ.

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По информации СМИ, в наезде подозревается Алексей Талюк - помощник бывшего депутата Законодательного собрания края Анатолия Быкова. По данному факту началась доследственная проверка по признакам воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста (ст. 144 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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