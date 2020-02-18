Россиянин не смог успокоить младенца и ударил его утюгом

Суд будет избирать меру пресечения подозреваемому.

34-летнего жителя Самарской области подозревают в убийстве ребенка. Сейчас он допрошен, избирается мера пресечения.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

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По материалам следователей, мужчина в ночь с 7 на 8 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог успокоить младенца и ударил его утюгом. А потом вынес тело ребенка в пакете на улице.

В то же время мать ребенка находилась в другой комнате и готовила дочке еду.

«Скорую» семья россиян не вызвала. Утром женщина обнаружила, что младенец погиб.

Суд будет избирать меру пресечения подозреваемому. Известно, что мать погибшей девочки имеет троих детей, в отношении которых лишена родительских прав, а отец ребенка злоупотребляет спиртными напитками.

Как сообщал УНИАН, в Омске мужчина пригласил бездомного отметить День святого Валентина вместе с его любовницей, но в конце отрезал ему голову.