В России покончил с собой пациент психбольницы
20:35, 14 февраля 2020Русский міръ
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На лечение мужчину в тяжелом состоянии привезли собственные дети.
Мужчина скончался в приемном отделении / фото УНИАН
В российском Ставрополе пациент клинической психиатрической больницы №1 покончил с собой.
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По предварительным данным, сотрудники медучреждения услышали выстрел или взрыв гранаты в приемном отделении больницы и вызвали полицию.
Покончил с собой мужчина, которого привезли собственные дети. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, медиков на территорию не допускают.
Как пишет Лента.ру, мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, он уже неоднократно пытался покончить с собой.
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