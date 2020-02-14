В России покончил с собой пациент психбольницы

На лечение мужчину в тяжелом состоянии привезли собственные дети.

В российском Ставрополе пациент клинической психиатрической больницы №1 покончил с собой.

Читайте такжеРоссиянин пожаловался на пытки в полиции и покончил с собойОб этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

По предварительным данным, сотрудники медучреждения услышали выстрел или взрыв гранаты в приемном отделении больницы и вызвали полицию.

Покончил с собой мужчина, которого привезли собственные дети. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, медиков на территорию не допускают.

Как пишет Лента.ру, мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, он уже неоднократно пытался покончить с собой.

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