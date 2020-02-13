В РФ умственно отсталый мальчик совратил двух первоклассниц

14-летний мальчик обещал девочкам интересные игры.

В городе Волгодонске Ростовской области Российской Федерации умственно отсталый подросток совратил двух первоклассниц

Об этом сообщает KP.RU.

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Инцидент произошел в квартире, где проживает 14-летний мальчик.

Он пригласил двух семилетних девочек первоклассниц к себе в гости, однако вместо интересных игр начал к ним приставать.

Дома девочки рассказали родителям, что с ними делал подросток, после чего те немедленно обратились в полицию

Сейчас в отношении 14-летнего подозреваемого возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Пока меру пресечения подростку не избрали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНИАН, в Москве 11-летняя школьница обезвредила самокатом полицейского-педофила, который пристал к ней в лифте жилого дома.