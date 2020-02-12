Секс-скандал в Астрахани: учительница "объяснила", зачем "залезла" на девятиклассника (фото)

Учитель биологии Екатерина Савинова удостаивалась почетного звания "Учитель года".

35-летняя учительница биологии в российской Астрахани Екатерина Савинова уволилась из школы №32 после того, как в сети появилось видео, где она занимается сексом с девятиклассником.

Пользователи сети нашли личную страницу учительницы, на которой она описывает взгляд на мир и свои достижения.

«Живем один раз, поэтому надо жить ярко и интересно, чтобы в старости было что вспомнить и не стыдно внукам рассказать», - написала она.

Также она рассказала немного о себе.

«Учитель биологии первой категории, кандидат педагогических наук. Люблю свою работу, люблю своих учеников! Работаю в школе 5 лет, за это время поняла, что без школы жить не могу! Люблю читать, ходить в театр, в бассейн, катаюсь на лошади, прыгала с парашютом, в общем люблю активный отдых», - говорится на странице учительницы.

Школьники сняли секс педагога и девятиклассника на видео и попытались шантажировать учительницу, вымогая отличные оценки по биологии. Но Савинова не согласилась, тогда ролик опубликовали в сети.

Ранее она удостаивалась почетного звания «Учитель года», но после секс-скандала уволилась, также заявление об уходе по собственному желанию подала директор школы № 32.

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел в СОШ №32 в Астрахани. Следственные органы начали проверку по данному факту.

Позже в сети появилось видео, из-за которого 35-летнюю российскую учительницу заподозрили в сексе с 15-летним учеником.