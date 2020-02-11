"Лыжня России": в РФ провели фестиваль "победоносия" в шапках-ушанках и ватниках (фото, видео)

Наряды некоторых лыжников на забеге просто шокировали.

На выходных в российском Красноярске поклонники переодеваний в военную форму приняли участие в «патриотическом фестивале «На лыжи!» в рамках всероссийской акции «Лыжня России».

Читайте такжеВ день протестов в Москве пройдут соревнования по вождению автозаковОб этом пишет newslab.ru.

Эта акция, как и многое другое в РФ в этом году была посвящена празднованию «75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне».

Около 2,5 тысячи человек ради этого стали на лыжи, а часть из них – участники забега в ретро-костюмах «Лыжный батальон победы» проехались по снежным склонам в шапках-ушанках и ватниках. Наряды некоторых из них шокировали пользователей сети.

Побєдоносіє запоребриком набирає обертів. Лижний батальйон пабєди. Мрак

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🔥Telegram - https://t.co/GLExONeBFUpic.twitter.com/DgDyQEuGMw — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) February 11, 2020

«Победоносие за поребриком набирает обороты. Лыжный батальон пабеды. Мрак». – написал украинский блогер Анатолий Штирлиц.

Ранее УНИАН сообщал, как в московском парке появился аттракцион, где на прокат сдают Т-34.