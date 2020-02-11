"Лыжня России": в РФ провели фестиваль "победоносия" в шапках-ушанках и ватниках (фото, видео)

23:41, 11 февраля 2020
Русский міръ
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Участники забега "Лыжный батальон победы" / newslab.ru

На выходных в российском Красноярске поклонники переодеваний в военную форму приняли участие в «патриотическом фестивале «На лыжи!» в рамках всероссийской акции «Лыжня России».

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Эта акция, как и многое другое в РФ в этом году была посвящена празднованию «75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне».

Около 2,5 тысячи человек ради этого стали на лыжи, а часть из них – участники забега в ретро-костюмах «Лыжный батальон победы» проехались по снежным склонам в шапках-ушанках и ватниках. Наряды некоторых из них шокировали пользователей сети.

«Победоносие за поребриком набирает обороты. Лыжный батальон пабеды. Мрак». – написал украинский блогер Анатолий Штирлиц.  

Кое-кто на забег вышел в трусах / newslab.ru

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