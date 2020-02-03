В России на кресте повесился выпускник православной гимназии (видео)

Перед смертью парень записал видео.

В российском Белгороде на поклонном памятнике-кресте, установленном в честь павших в Курской битве солдат, нашли висящее на кресте тело парня.

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«Поклонный крест-памятник на Белой горе, установленный в честь павших в Курской битве солдат, виден издалека. С этой площадки открывается великолепная панорама на город. Однако, в понедельник утром проезжающие мимо автомобилисты наблюдали другую картину: на кресте на веревке раскачивалось нечто похожее на тело человека», – говорится в сообщении.

По данным Телеграм-канала «Белгород №1», на кресте Белой горы повесился 18-летний выпускник православной гимназии. Перед смертью он записал видео и оставил его на своём телефоне. Согласно опубликованным фотографиям, на теле парня была большая татуировка «Сожгите моё тело, когда я умру».

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

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