Патриарх Кирилл предлагает вписать в Конституцию России упоминание о Боге

Он считает, что вера в Бога - возвышенная идея, поэтому предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предлагает вписать в Конституцию России упоминание о Боге.

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Как сообщает ТАСС, об этом в субботу написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Если в гимне может быть «хранимая Богом родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» - цитирует он патриарха.

Кирилл подчеркнул, что говорит не только о православных. Он считает, что вера в Бога - возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность. Предстоятель РПЦ предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки в Конституцию РФ.

Как сообщал УНИАН, 15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о намерении изменить Конституцию. Была создана специальная комиссия для обработки предложений граждан РФ.