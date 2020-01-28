В Москве слесарь изнасиловал и убил 76-летнюю пенсионерку

28-летнего подозреваемого задержали в аэропорту.

В Москве слесарь подозревается в изнасиловании и последующем убийстве пожилой женщины.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в одной из многоэтажек столицы РФ. По информации МВД, в дежурную часть полиции поступила информация о том, что 76-летняя местная жительница залила соседей водой и звала на помощь. Прибывшие на место полицейские обнаружили хозяйку квартиры мертвой.

Позже в аэропорту "Домодедово" они задержали 28-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления. Выяснилось, что это слесарь.

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"По версии полиции, мужчина решил ограбить пенсионерку. Он проник в квартиру, напал на женщину и забрал у неё 30 тысяч рублей. Затем он продолжил избивать пенсионерку, изнасиловал её, а потом задушил. Преступник скрылся с места преступления через окно на кухне", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в российском Сочи 59-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе во время новогодних каникул.