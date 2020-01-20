В российском хостеле люди насмерть обварились кипятком: названа причина трагедии

Также одной из причин трагедии стало то, что мини-гостиница располагалась в подвале и не имела эвакуационного выхода.

Причиной трагедии в мини-отеле в Перми, где погибли пять человек, стал порыв на участке транзитной трубы.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию "Профи-Дом", которая занимается обслуживанием дома.

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По данным компании, тепловая централь была проведена в 1962 году и долгое время она была бесхозной, а 12 декабря 2019 года ее передали в управление ООО "Пермская сетевая компания".

Также одной из причин трагедии стало то, что мини-гостиница располагалась в подвале и не имела эвакуационного выхода.

Напомним, в ночь на 20 января в цокольном этаже жилого дома в Индустриальном районе Перми, где располагается мини-отель, прорвало трубу с теплоносителем. В результате погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы.