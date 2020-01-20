Люди сварились в кипятке: в России 5 человек погибли из-за прорыва трубы в отеле (фото, видео)
Пять человек погибли от ожогов в результате прорыва трубы с кипятком в мини-отеле "Карамель" в Перми.
Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе российского МЧС.
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Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе на улице Советской Армии, дом 21.
Тела нашли после того, как из помещения откачали горячую воду.
Еще три человека пострадали, их госпитализировали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Также ожоги получили два спасателя.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье - десять лет лишения свободы.
Напомним, что в 2009-м году в Перми произошел крупнейший по числу жертв пожар в России. Тогда погибли 156 человек.