Ледяная тюрьма: в России люди полтора месяца живут в покрытом льдом доме

Семьям приходится хоть как-то спасаться обогревателями, хотя на улице в Иркутске -21°.

В российском городе Иркутске люди полтора месяца живут в доме, покрытом толстым слоем льда.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Такая ситуация сложилась в общежитии местного Военного авиационного училища. Аварийную пятиэтажку подключили к отоплению в ноябре - через несколько недель вода потекла по стенам и затопила подвал.

Из-за низких температур вода превратилась в лед. Теперь общежитие похоже на замок Снежной королевы.

Часть общежития отрезали от сетей, несмотря на то, что в нем живут люди. Семьям приходится хоть как-то спасаться обогревателями, хотя на улице там -21°. Переезжать жителям обледеневшего дома некуда. С ледяной тюрьмой тем временем разбирается Следственный комитет.

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