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"Напоминает Большого Брата": россияне высмеяли послание Путина, которое покажут даже в метро

11:30, 15 января 2020
Русский міръ
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REUTERS

Пользователи российского сегмента сети высмеяли ежегодное послание президента РФ Владимира Путина 15 января, которое покажут на всех телеканалах, в общественных местах всех российских городов и даже на Международной космической станции (МКС).

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В Москве речь российского президента будут транслировать на фасадах гостиницы «Космос», одного из домов на Новом Арбате, Центрального телеграфа, Дома книги, кинотеатре «Октябрь» и ТЦ «Ереван-плаза».

В вагонах московского метро также покажут видеоролики и изображения с цитатами президента.

В ответ пользователи соцсетей стали размышлять, где еще можно посмотреть послание Путина.

Другие вспомнили антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла – Путина сравнили с Большим Братом, лидером вымышленного тоталитарного государства Океания.

Как сообщал УНИАН, накануне Нового года россияне устроили флешмобы с призывом к президенту РФ Владимиру Путину не поздравлять их с праздником.

Свои требования они заявили во время одиночных пикетов в центре городов. Участники акции уверены: традиционные выступления Путина под бой курантов у многих россиян воодушевления больше не вызывают.

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