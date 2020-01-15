"Напоминает Большого Брата": россияне высмеяли послание Путина, которое покажут даже в метро

Пользователи соцсетей стали размышлять, где еще можно разместить послание Путина.

Пользователи российского сегмента сети высмеяли ежегодное послание президента РФ Владимира Путина 15 января, которое покажут на всех телеканалах, в общественных местах всех российских городов и даже на Международной космической станции (МКС).

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В Москве речь российского президента будут транслировать на фасадах гостиницы «Космос», одного из домов на Новом Арбате, Центрального телеграфа, Дома книги, кинотеатре «Октябрь» и ТЦ «Ереван-плаза».

В вагонах московского метро также покажут видеоролики и изображения с цитатами президента.

В ответ пользователи соцсетей стали размышлять, где еще можно посмотреть послание Путина.

Надо послание Путина в моргах и хосписах транслировать.

Чтоб уже отъехавшие и отъезжающие поняли, как охуенно скоро мы будем жить, и резко поменяли свои планы. — Марина Молчанова (@molchalyga) January 15, 2020

Злые языки пишут, что послание Путина можно будет посмотреть в ваших пустых холодильниках, дорогие русские! — Мысли Перзидента (@VVP2_0) January 15, 2020

Ежегодное послание Путина покажут на фасадах зданий.



А что там с утюгами?.. https://t.co/oXI11gopmh — Kirill Rodnoi (@kirillrodnoi) January 14, 2020

Другие вспомнили антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла – Путина сравнили с Большим Братом, лидером вымышленного тоталитарного государства Океания.

Завтра послание Путина к Федеральному собранию будут транслировать на Эльбрусе, в автобусах, метро, аэропортах, библиотеках, больницах и на фасадах зданий. Это уже какая-то зашкаливающая шиза или скажет что-то интересное? Может уйдет? Что думаете? pic.twitter.com/CVjuC1f5EU — Alexander Goode (@goode108) January 14, 2020

Послание Путина Федеральному собранию покажут на фасадах Центрального телеграфа и гостиницы «Космос», в столичном метро и такси в Архангельске.



На встречу Оруэллу! pic.twitter.com/mXMmtW2gqk — Вашингтонский Обком (@_Fashington) January 14, 2020

Как сообщал УНИАН, накануне Нового года россияне устроили флешмобы с призывом к президенту РФ Владимиру Путину не поздравлять их с праздником.

Свои требования они заявили во время одиночных пикетов в центре городов. Участники акции уверены: традиционные выступления Путина под бой курантов у многих россиян воодушевления больше не вызывают.