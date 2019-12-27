Россияне просят Путина не поздравлять их с Новым годом (фото)

Участники акции уверены: традиционные выступления Путина под бой курантов у многих россиян воодушевления больше не вызывают.

Сельские депутаты в Омской области (Россия) просят президента РФ Владимира Путина не приветствовать жителей региона с Новым годом.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Свои требования они заявили во время одиночных пикетов в центре города. Участники акции уверены: традиционные выступления Путина под бой курантов у многих россиян воодушевления больше не вызывают.

«Когда он начинает нас поздравлять, мы напрягаемся и думаем: какой подарок Путин преподнесет россиянам в следующем году? И сможем ли выжить мы после его получения?», – заявила изданию депутат Ирина Дроздова.

По ее словам, идею акции ей подсказала дочь. В сети она неоднократно встречала комментарии от людей, которые считают, что Владимиру Путину лучше вообще не записывать новогоднее поздравление. После чего Дроздова придумала и написала плакат: «31 декабря в 23.55 нас поздравлять не надо. Мы и в шоке от ваших подарков! Омичи».

К пикетам в центре Омска присоединились депутаты и от других районов. Активисты рассчитывают на запуск сетевого флешмоба.

Как сообщал УНИАН, после ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина руководство телеканала «Ямал-Регион» предложило корреспонденту Алисе Яровской уволиться. Женщина спросила Путина о строительстве моста через реку Обь в рамках проекта Северный широтный ход.