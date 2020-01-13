В РФ верблюд выбежал на рельсы и помешал движению поезда (видео)

Из-за животного на рельсах машинисты были вынуждены значительно снизить скорость движения.

В России пассажирский поезд, следовавший из Ташкента в Москву, опоздал на 40 минут из-за верблюда, который решил пробежаться по рельсам впереди него.

Соответствующее видео появилось в Youtube накануне, а сам инцидент подтвердили в пресс-службе РЖД, пишет "Интерфакс".

Необычный случай произошел еще 5 января на перегоне Кигаш - Разъезд N2 Астраханского региона. На графике других поездов это не сказалось.

"В Приволжской железной дороге выразили обеспокоенность в связи с тем, что в Астраханской области участились случаи выхода диких и домашних животных на железнодорожные пути: каждый инцидент несет потенциальную угрозу травмирования пассажиров и работников локомотивных бригад", - пишет агентство.

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Что касается самого видео, то его сняла локомотивная бригада. По словам железнодорожников, из-за верблюда им пришлось снизить скорость движения до 13 километров в час.

Как сообщал УНИАН, в США женщине пришлось укусить за гениталии верблюда, чтобы спастись.