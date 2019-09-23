В США женщине пришлось укусить за гениталии верблюда, чтобы спастись

Посетительница зоопарка забралась в вольер к верблюду за своей собакой.

В американском штате Луизиана посетительница небольшого частного зоопарка Tiger Truck Stop вынуждена была спасать свою жизнь необычным образом.

Об этом пишет The Advocate.

Читайте такжеЛови свиней: в селе на Полтавщине наняли профессиональных ловцов, чтобы поймать свиней-вредителей (видео)Отмечается, что в вольер к верблюду по кличке Каспер забежала собака женщины. Пес был глухой и не мог расслышать призывов хозяйки, которой пришлось последовать за своим домашним питомцем и забраться в вольер.

Напуганный верблюд погнался за женщиной и прижал ее к стенке. А затем уселся на нее сверху, едва не раздавив своим весом. Посетительнице пришлось укусить животное за гениталии: только это заставило его подняться. Вес взрослого верблюда может достигать 500 килограммов.

Женщина, которая оказалась жительницей Флориды, госпитализирована. Точные данные о ее состоянии не приводятся.

Инцидент расследовала полиция. В результате был сделан вывод, что верблюда спровоцировали на агрессивные действия. И что женщине не следовало выпускать свою собаку на прогулку в таком месте.

Как ранее сообщал УНИАН, во французском городке по крышам спокойно разгуливала пантера.