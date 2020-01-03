"Едут на выходные": россияне создали очереди на границе Беларуси с Евросоюзом

70% выезжающих в ЕС в эти дни - граждане РФ.

На пунктах пропуска Беларуси со странами Евросоюза в пятницу возникли очереди из-за россиян, которые решили выехать на выходные в ЕС.

Об этом сообщается на сайте белорусского пограничного комитета.

В ведомстве отметили, что после празднования Нового года поток лиц, которые следуют из Беларуси, вдвое превысил число въезжающих граждан.

"Основу пассажиропотока составили граждане России. На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала года пограничники оформили более 140 тысяч граждан, 70% из которых – граждане России", - сказано в сообщении.

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В комитете добавили, что сегодня в обед перед пунктами пропуска на границе с Литвой и Польшей возникли очереди из сотен автомобилей. На границе с Украиной и Латвией очередей не зафиксировали.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси со стрельбой задержали россиян, ехавших в ЕС "за лучшей жизнью".