"За лучшей жизнью": в Беларуси со стрельбой задержали россиян, ехавших в ЕС

Всем им грозит депортация с запретом въезда в республику.

Белорусские пограничники за последние дни задержали нескольких граждан России по дороге в страны Европейского союза.

Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба белорусского пограничного комитета.

Так, утром 19 декабря в районе заставы "Рыбослы" пограничники задержали двоих граждан РФ, которые двигались в сторону Польши. "В связи с невыполнением законных требований правоохранителей, при задержании пограничники были вынуждены применить оружие", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что у задержанных россиян изъяли смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта.

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"Со слов "путешественников", они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз", - заявили в белорусском ведомстве.

Еще один инцидент произошел спустя два дня - на участке погранзаставы "Брузги". Был задержан 38-летний гражданин РФ, который также стремился нелегально попасть в ЕС "в поисках лучших условий для жизни".

"У него были изъяты два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, газовая горелка и сменные вещи", - говорится в сообщении.

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В отношении всех задержанных начали административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушения пограничного режима. Им грозит депортация с запретом въезда в республику на срок до пяти лет.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси снова прошли протесты против интеграции с Россией.