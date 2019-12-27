Сеть высмеяла пенсионерку, которая "обцеловала" поезд Путина (фото, видео)

Со словами: «Помаду мне дайте. Я сейчас весь поезд...» женщина продолжила дело.

Пенсионерка из оккупированного Крыма расцеловала поезд из Москвы, который на днях прибыл на полуостров по Крымскому мосту.

Женщина взяла ярко-красную помаду и начала губами выводить надпись: «Крым» и «Ура!».

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«Еще в 2014 году к нам приезжали журналисты. Они говорили: «Мы таких патриотов по всей России не видели, таких, как вы! Нигде таких русских не видели, как здесь – в Севастополе! Вам не понять, никому не понять! Мы как кремний Российской империи», – сказала журналистам пенсионерка.

Со словами: «Помаду мне дайте. Я сейчас весь поезд...» она продолжила дело.

Кое-кто из пользователей шутливо предположил, что на самом деле женщина рисовала что-то другое.

Как сообщал УНИАН, в аннексированный Симферополь прибыл первый поезд из Москвы. В честь события оккупационная власть устроила целое шоу, которое в сети высмеяли.