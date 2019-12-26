В сети высмеяли "шоу" оккупантов по прибытию первого поезда из Москвы (фото, видео)

Встречали поезд люди с триколорами и под российские патриотические песни. Такое же действо происходило во время каждой из остановок поезда – их было около 20.

В аннексированный Симферополь прибыл первый поезд из Москвы. В честь события оккупационная власть устроила целое шоу, которое в сети высмеяли.

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Путь к полуострову у россиян занял 33 часа. В то же время, по словам некоторых журналистов, поездка составила 44 часа.

В программе шоу были, в частности, силачи. По информации местных СМИ, трое мужчин протянули 1000-килограммовый вагон в честь прибытия московского поезда.

Встречали поезд люди с триколорами и под российские патриотические песни. Такое же действо происходило во время каждой из остановок поезда – их было около 20.

Протяженность Крымского моста - 19 км. Мост соединяет незаконно аннексированный Крым с РФ. В июле 2018 года на Крымском мосту уложили первые рельсы. Движение по мосту через Керченский пролив для легкового и пассажирского транспорта оккупанты открыли 16 мая 2018 года. Движение большегрузов разрешено с 1 октября.